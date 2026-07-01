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KONYA Haberleri

Konya’da trafik kazası geçiren beden eğitimi öğretmeni hayatını kaybetti!

Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü
Konya’da trafik kazası geçiren beden eğitimi öğretmeni hayatını kaybetti!

Konya'nın Seydişehir ilçesinde beden eğitimi öğretmeni olarak görevini sürdüren Mustafa Akkan, geçirdiği trafik kazasının ardından verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Hastaneden acı haber geldi

Yaklaşık bir hafta önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Akkan, ilk müdahalenin ardından Konya Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınmıştı. Günlerdir doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Mustafa Akkan'dan acı haber geldi.

Beden eğitimi öğretmeniydi

Spor camiasında da yakından tanınan Akkan, geçmiş yıllarda Aksaray İl Hakemi olarak görev yapmış, daha sonra Seydişehir'de beden eğitimi öğretmeni olarak eğitim hayatına katkı sunmaya devam etmişti.

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