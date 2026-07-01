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Konya yolunda otobüs ile otomobil çarpıştı! 1 kişi öldü 12 kişi yaralandı

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Konya yolunda otobüs ile otomobil çarpıştı! 1 kişi öldü 12 kişi yaralandı
Konya-Antalya yolunda tur otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Konya-Antalya kara yolu Güçlüköy Mahallesi'nde içerisinde turistlerin olduğu plakası ve srücüsü öğrenilemeyen tur otobüsüyle, Harun Uraç'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otobüs ve otomobil devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine ekipler sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 ölü 12 yaralı

Kaza yerine gelen sağlık ekibinin incelemesinde otomobil sürücüsü Uraç'ın hayatını kaybettiği, otobüsteki 12 kişinin de yaralı olduğu belirlendi.

Yaralılar, Manavgat ve Alanya'daki hastanelere kaldırıldı.

Jandarmanın kazaya ilişkin çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

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