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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başkan Altay’a tebrik: Türkiye’nin uluslararası görünürlüğünü artıracak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başkan Altay’a tebrik: Türkiye’nin uluslararası görünürlüğünü artıracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Başkanlığı'na seçilmesini değerlendirdi. Erdoğan, bu başarının Türkiye'nin uluslararası alandaki görünürlüğünü güçlendireceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkan Altay'a tebrik 

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bir diğer gurur verici haber Fas'ın Tanca kentinden geldi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay, 240 binden fazla yerel yönetimin temsil edildiği Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçildi. 7 yıllık yoğun bir diplomasinin sonucunda gelen bu başarının Türkiye'nin uluslararası görünürlüğünü daha da artıracağına inanıyorum. Muhalefet Belediyeleri para kuleleriyle baklava kutularıyla milyonlarca avroluk rüşvet pazarlıklarıyla gündeme gelirken bizim belediyelerimizin uluslararası başarılarla gündeme gelmesi takdire şayandır. Zihniyet ve vizyon farkını ortaya koyan çok önemli bir göstergedir.'' dedi

Kaynak: Haber Merkezi

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