Vali Akın Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü ziyaret etti
Konya Valisi İbrahim Akın, Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü ziyaret etti.
Konya Valisi İbrahim Akın, Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü ziyaret ederek Enstitü Müdürü Dr. Cihan Uzun'dan kurumun faaliyetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Değerlendirme toplantısı gerçekleşirildi
Enstitü bünyesindeki laboratuvar ve araştırma birimlerinde incelemelerde bulunan Vali Akın, yürütülen projeleri yerinde değerlendirdi. Ziyaret kapsamında, Valimiz İbrahim Akın başkanlığında; Enstitü Müdürü Dr. Cihan Uzun, müdür yardımcıları, laboratuvar ve birim sorumluları ile ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda; kuraklıkla mücadele, toprak ve su kaynaklarının korunması, sürdürülebilir tarım uygulamaları, tarım teknolojileri ve dijitalleşme ile iklim değişikliğine uyum kapsamında yürütülen araştırma ve geliştirme çalışmaları hakkında kapsamlı bir brifing yapıldı.
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