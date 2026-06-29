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KONYA Haberleri

AK Parti Konya’da sivil toplum kuruluşlarıyla istişare toplantısında buluştu

AK Parti Konya’da sivil toplum kuruluşlarıyla istişare toplantısında buluştu
AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı düzenlendi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, AK Parti'nin Türkiye'nin en büyük sivil toplum hareketi olduğunu söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarının, kadim Anadolu medeniyetinin yardımlaşma, paylaşma, dayanışma mirasını geleceğe taşıyan önemli unsurlar olduğunu belirten Özgökçen, "Türkiye, sivil toplumda dünyada parmakla gösterilecek önemli birikime sahip. Yüzyıllarca vakıf geleneğimizin yanı sıra Cumhuriyet'le birlikte sivil toplum kuruluşlarımız bu mirası daha da büyüttü. Bugün derneklerimizden vakıflarımıza, meslek odalarımızdan sendikalarımıza, kooperatiflerimizden spor kulüplerimize, eğitim, kültür, sanat, sağlık, çevre, gençlik, kadın hakları ve sosyal hizmetler başta olmak üzere hayatın her anında faaliyet gösteren 450'nin üzerinde sivil toplum kuruluşumuzun kıymetli temsilcileriyle bir araya gelmenin memnuniyetini yaşıyoruz." diye konuştu.

Sivil toplum kuruluşlarının özellikle Konya'da çok hızlı organize olduğunu, çağın imkanlarından faydalanarak çok geniş kitlelere ulaştığını dile getiren Özgökçen, şöyle devam etti:

"Ancak önümüzde fırsatlar var. Gençlerimizi sivil toplum çalışmalarına daha çok dahil etmeliyiz çünkü onların enerjisi sivil toplumun geleceğini şekillendirmeli. Yine dijital dünyada daha etkin olmalıyız. Zira bir iyilik hareketi bir tıkla milyonlara ulaşabiliyor. Ve tabii ki uluslararası alanda sesimizi daha gür çıkarmalıyız. Bu toprakların merhamet hikayesini dünyaya daha çok anlatmalıyız."

Özgökçen, Fas'ın Tanca şehrinde gerçekleştirilen UCLG Dünya Konseyi Toplantısı'nda Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığına yeniden seçilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı tebrik etti.

Altay da burada yaptığı konuşmada, Konya'da hayrın bir kültür olduğunu, dayanışmanınsa hayatın doğal akışı olduğunu söyledi.

Bu köklü mirasın en güçlü taşıyıcılarının sivil toplum kuruluşları olduğunu vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Sizler toplumun nabzını tutan, ihtiyacı erken fark eden, çözüm üretme iradesini diri tutan yapılarsınız. Bugün Konya'da insani yardımdan eğitime, kültürden gençlik çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede faaliyetler gösteren sivil toplum kuruluşlarına sahibiz. Bu tablo sadece sayısal büyüklük değil, aynı zamanda güçlü bir gönül seferberliğini de ifade etmektedir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 24 yılda ortaya koyduğumuz irade ülkemizin çehresini değiştirmiştir. Bugün Türkiye yüzyılı hedeflerinden söz edebiliyorsak bunun arkasında milletimizle kurduğumuz sarsılmaz güven ilişkisi vardır. 'Konya modeli belediyecilik' anlayışımız da işte bu vizyonun yereldeki en güçlü yansımasıdır. Bizler sadece bugünün ihtiyaçlarına göre hareket etmiyoruz. Sizlerle birlikte yarının güçlü Konya'sını inşa ediyoruz. Geleceğin büyük Konya'sını sivil toplum kuruluşlarımızla omuz omuza ortak akılla ve aynı vizyonla hep birlikte kuruyoruz."

Altay, kendilerine projelerle gelen sivil toplum kuruluşlarına destek vermeye, şehri güzelleştiren sivil toplum kuruluşlarının yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi de emekleri ve çalışmaları dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Programa, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bazı milletvekilleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

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