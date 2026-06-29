GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,628 TL
EURO
53,162 TL
STERLİN
61,843 TL
GRAM
6.082 TL
ÇEYREK
10.026 TL
YARIM
19.961 TL
CUMHURİYET
39.818 TL
KONYA Haberleri

Konya’daki bu mahalle 20 ili geride bıraktı! 70 milyon dolarlık ihracat

- Güncelleme Tarihi:

Konya’daki bu mahalle 20 ili geride bıraktı! 70 milyon dolarlık ihracat
Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı 2 bin 700 nüfuslu Huğlu Mahallesi’nde faaliyet gösteren firmalar, yılda toplam 70 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiriyor.Toros Dağları’nın eteklerinde kurulu Huğlu Mahallesi, kırsal kimliğine rağmen savunma sanayisine yönelik üretim altyapısıyla dikkati çekiyor.

Yaklaşık 100 yıllık tüfek imalat geleneğinin sürdürüldüğü mahallede yılda 100 binin üzerinde av tüfeği üretiliyor.

Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi ile 20'ye yakın firma, mahallede faaliyet gösteriyor.

İhracatta 20 ili geride bıraktı

Türkiye İhracatçılar Meclisinin 2025 yılı verilerine göre, 59,5 milyon dolar ihracatıyla 62. sırada yer alan Iğdır'ı sırasıyla Erzincan, Sinop, Yozgat, Erzurum, Tokat, Van, Kırıkkale, Ağrı, Siirt, Bartın, Batman, Hakkari, Muş, Bitlis, Ardahan, Bingöl, Kars, Tunceli ve 104 bin dolar dış ticaret rakamıyla Bayburt izledi.

Huğlu Mahallesi ise 70 milyon dolarlık ihracatıyla bu 20 ili geride bıraktı.

Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tanık, 1962'de 126 ortakla kurulan kooperatifin bugün 350 ortak ve 500 çalışanla üretimini sürdürdüğünü söyledi.

Küçük atölyelerde başlayan imalat sürecinin modern üretim tesislerine dönüştüğünü anlatan Tanık, şöyle konuştu:

"Bugün mahalle kişi başına düşen ihracatta Türkiye ortalamasının çok üzerinde. Huğlu Mahallemiz 2 bin 700 nüfusa sahip. Huğlu'da kooperatif ve 20'ye yakın büyük firma yılda 70 milyon dolarlık ihracat yapıyor. Bu da kişi başına yaklaşık 25 bin dolara tekabül ediyor. Huğlu, örnek alınması gereken bir kasaba. Kooperatifiyle, büyük firmalarıyla, savunma sanayisi, lisesiyle ve üniversitesiyle Türkiye'ye yayılması gereken örnek bir kasaba."

Naci Tanık, mahallede 30'dan fazla farklı tip silah üretildiğini ifade ederek, "Bunların kalibresiyle, yapısıyla, müşterinin istemiş olduğu modelle beraber 250-300'e yakın model üretebiliriz. Yani 30 farklı silah tipinde 200'den fazla model." dedi.

Tanık, ürettikleri silahlar arasında Ovis keskin nişancı tüfeği ve Mohaç makineli tabancanın bulunduğunu belirtti.

Mahallede Selçuk Üniversitesi Huğlu Meslek Yüksekokulu ile Savunma Sanayi AR-GE Lisesi'nin bulunduğunu belirten Tanık, dışarıdan günlük gelenlerle sektörde çalışan sayısının 1500'e ulaştığını söyledi.

Tanık, mahallede savunma sanayisine yönelik önemli projelerde ana ve alt yüklenici firmaların da yer aldığını sözlerine ekledi.

Huğlu Mahalle Muhtarı Cihangir Sandal da mahallede yaşayanların çoğunun geçimini bu sektörden sağladığını belirtti.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER