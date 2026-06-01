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KONYA Haberleri

Konya’da kavurucu sıcaklar kapıda! Termometreler 36 dereceyi gösterecek

Konya’da kavurucu sıcaklar kapıda! Termometreler 36 dereceyi gösterecek

Konya'da yeni haftayla birlikte sıcak hava etkisini artırıyor. Meteoroloji tahminlerine göre kent genelinde önümüzdeki beş gün boyunca yağış beklenmezken, hava sıcaklıkları özellikle hafta ortasından itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Bazı ilçelerde termometreler 36 dereceye kadar yükselecek.

SICAKLIKLAR HAFTA BOYUNCA KADEMELİ ARTACAK

29 Haziran Pazartesi (bugün) günü Konya merkezde en yüksek sıcaklık 30 derece olarak ölçülürken, salı günü 33, çarşamba ve perşembe günleri 34 dereceye ulaşacak. Haftanın son iş günü olan cuma ise sıcaklığın 35 dereceye çıkması bekleniyor.

Kent genelinde hava çoğunlukla az bulutlu ve parçalı bulutlu olacak. Yağış beklentisinin bulunmaması nedeniyle güneşli hava etkisini sürdürecek.

EREĞLİ'DE 36 DERECEYE ULAŞACAK

Haftanın en sıcak ilçeleri arasında Ereğli ilk sırada yer alıyor. İlçede sıcaklık perşembe ve cuma günleri 36 dereceye kadar çıkacak.

Meram, Karatay, Karapınar, Cihanbeyli, Çumra, Emirgazi ve Halkapınar'da da sıcaklıkların 35 dereceye ulaşması bekleniyor. Selçuklu, Ilgın, Sarayönü, Seydişehir, Tuzlukçu ve Kulu gibi ilçelerde ise en yüksek sıcaklıkların 33-34 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

YÜKSEK KESİMLER DAHA SERİN OLACAK

Konya'nın yüksek rakımlı ilçelerinde sıcaklıklar diğer bölgelere göre daha düşük seviyelerde kalacak. Taşkent'te hafta boyunca en yüksek sıcaklık 28-29 derece, Hadim'de 30 derece, Derbent ve Doğanhisar'da ise 30-31 derece dolaylarında olacak.

Bozkır, Hüyük, Kadınhanı ve Beyşehir'de de hava sıcaklıkları 31-33 derece aralığında seyredecek.

UZMANLARDAN GÜN ORTASI UYARISI

Uzmanlar, özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş ışınlarının dik geldiği zaman diliminde dışarıda uzun süre kalınmaması gerektiğini belirtiyor. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sıcak havaya karşı dikkatli olması, bol sıvı tüketmesi ve mümkün olduğunca gölge alanlarda bulunması tavsiye ediliyor.

Meteoroloji tahminlerine göre Konya genelinde önümüzdeki günlerde yağış beklenmezken, sıcak hava dalgasının hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

KONYA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU 

Kaynak: Haber Merkezi

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