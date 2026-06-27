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KONYA Haberleri

Konya’da bahçelerde yoğun mesai! Adını papazlardan alıyor

Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü

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Konya’da bahçelerde yoğun mesai! Adını papazlardan alıyor

Konya'da yaz sezonunun başlamasıyla birlikte hasat heyecanı da yaşanıyor.

Konya Ovası'nda arpanın ardından erkenci meyvelerde de hasat mesaisi başlarken, bu ürünlerin başında papaz eriği geliyor.

Ekipler sahada

Bölgede üreticiler papaz eriği hasadına başlarken, yetkililer de üretim alanlarında incelemelerde bulundu. Yapılan ziyaretlerde üreticilere sulama yöntemleri, sezonluk su ihtiyacı, kritik gelişim dönemleri, meyvenin tat ve kalitesini artırmak amacıyla son sulamanın ne zaman kesilmesi gerektiği, hayvansal gübre kullanımı ve sezon boyunca uygulanacak tarımsal işlemler hakkında bilgi verildi. Ayrıca yeni sezonda kullanılacak damla sulama sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda da bilgilendirme yapıldı.

İsmi nereden geliyor?

"Papaz eriği" isminin kökeniyle ilgili iki farklı rivayet bulunuyor. En yaygın kabul gören görüşe göre, bu erik türü Orta Çağ Avrupa'sında manastırlarda yaşayan papazlar tarafından özenle yetiştirildiği için bu isimle anılmaya başlandı. Bir diğer rivayete göre ise Anadolu'da iri ve basık meyveler için kullanılan "tapaz" kelimesi zamanla halk arasında değişerek "papaz" şekline dönüştü ve meyve bu adla tanındı.

Öte yandan geçmişte bir manavın, "papaz eriği" ismini "imam eriği" olarak değiştirmesi de kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

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