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KONYA Haberleri

Konya’da ham madde yüklü tanker alev aldı

Meltem Aslan
İnternet Editörü

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Konya’da ham madde yüklü tanker alev aldı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde şarampole devrilen ham madde yüklü tanker alevlere teslim oldu.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. 

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI 

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tanker tamamen kullanılamaz hale geldi.

Kazada sürücü İbrahim Ergioğuz ile araçta bulunan yedek sürücü Muhammed Emin Eren yara almadan kurtuldu.

BAŞKAN KARACA: "TÜM EKİPLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM''

Kadınhanı belediye başkanı İrfan Karaca;

"Bugün Polatlı yolu Atlantı Mahallemiz mevkiinde çimento ham maddesi taşıyan bir tırın karıştığı tek taraflı trafik kazası sonucu araçta yangın meydana gelmiştir.
Elhamdülillah, kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştır. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye, sağlık, jandarma ve ilgili ekiplerimiz gerekli müdahaleleri gerçekleştirmiştir.
Kazadan etkilenen sürücümüze geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, özveriyle görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

(Meltem Aslan)

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