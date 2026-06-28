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Cenazeden dönenleri taşıyan otomobil devrildi: 1 ölü 1 yaralı

Cenazeden dönenleri taşıyan otomobil devrildi: 1 ölü 1 yaralı
Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde cenazeden dönenleri taşıyan otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ö.A. idaresindeki otomobil, Tokat-Yeşilyurt kara yolu Karacaören köyü yakınlarında köprüden düşerek devrildi.

Kazada sürücü ve araçtaki Veyis Aydoğan yaralandı.

Ambulansla Yeşilyurt İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Veyis Aydoğan, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Araçtakilerin, bir yakınlarının cenazesinden döndükleri öğrenildi.

Kaynak: AA

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