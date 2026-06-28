Namaz öncesi dehşet! Camideki çifte cinayet sonrası Diyanet-Sen’den açıklama

Kayseri’de dün akşam saatlerinde yatsı namazının ardından camiye giren bıçaklı şahıs iki kişinin ölümüne neden oldu. Meydana gelen olayın ardından Diyanet Sen Genel Başkan Yardımcısı İrfan Kaşıkcıoğlu’ndan açıklama geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Saraycık Mahallesi'ndeki Saraycık Camii'nde yatsı namazı öncesinde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen M.A., namaza gelen Musa Y. ile Zübeyir T.'ye bıçakla saldırdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede Musa Y. ve Zübeyir T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, Musa Y. ve Zübeyir T.‘nin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Şüpheli M.A., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Diyanet-Sen tarafından yapılan açıklamada "Son dönemde ibadethanelerimize yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıların ve son olarak Kayseri Kocasinan Saraycık Camii'nde iki vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan menfur hadisenin derin üzüntüsü içindeyiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Camii İmam hatibi Süleyman Günay hocamızada geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Camilerimiz; huzurun, güvenin ve kutsal değerlerimizin merkezidir. Son zamanlarda yaşanan fiziki zarar verme, kutsala saygısızlık ve şiddet eylemleri, ibadet alanlarımızdaki güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarılmasını zorunlu kılmaktadır. Vatandaşlarımızın güvenle ibadet edebilmelerini sağlamak amacıyla; emniyet güçlerimizle koordineli olarak tüm camilerimize kamera sistemlerinin kurulması, mevcutların modernize edilmesi ve fiziki/devriye denetimlerinin sıkılaştırılması yönündeki çalışmalar ivedilikle başlatılmalıdır. Camilerimizin, hocalarımızın ve cemaatimizin huzuruna kasteden her türlü girişimin karşısında duracağımızın ve yasal süreçlerin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA