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KONYA Haberleri

Konya’da kavşakta iki araç çarpıştı! 4 yaralı

Berna Ata
İnternet Editörü

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Konya’da kavşakta iki araç çarpıştı! 4 yaralı

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Argıthanı Mahallesi Doğanhisar Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Ekipler olay yerine sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kaza sonrası olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

4 kişi yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilen yaralıların tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(Berna Ata)

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Yorumlar
  • K
    Kemal
    55 dakika önce

    Bizim millet levhaların anlamalarını bilmiyorlar.

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