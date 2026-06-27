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KONYA Haberleri

Karapınar’da evde eğitim gören öğrenciye karne sürprizi

Bekir Turan
Muhabir
Karapınar’da evde eğitim gören öğrenciye karne sürprizi
Konya’nın Karapınar ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla evde eğitim gören öğrenci Zeynep Gülsüm Akman, ilçe protokolü tarafından evinde ziyaret edildi.

Kayalı Mahallesi'nde gerçekleştirilen ziyarete Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Hulusi Sonkaya ile ilçe protokolü katıldı.

Kaymakam Şenol Öztürk, evde eğitim hizmetinden yararlanan Zeynep Gülsüm Akman'a karnesini vererek eğitim hayatındaki başarısından dolayı kutladı. Protokol üyeleri, öğrenci ve ailesiyle bir süre sohbet ederek eğitim süreci hakkında bilgi aldı.

"Eğitim her öğrencinin en temel hakkıdır"

Ziyarette konuşan Kaymakam Şenol Öztürk, eğitimin her öğrencinin en temel hakkı olduğunu vurgulayarak, evde eğitim hizmetlerinden yararlanan öğrencilerin her zaman devletin desteğini hissettiğini ifade etti. 

Öğrenciye iyi tatiller dileyen Öztürk, yeni eğitim öğretim yılında da başarılarının devamını temenni etti.

Ziyaret, Zeynep Gülsüm Akman ve ailesinin protokol üyelerine teşekkür etmesiyle sona erdi.

(Bekir Turan)

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