Konya’daki bu ilçede hastalık tespit edildi!

Konya'nın Kulu ilçesinde yürütülen bitki sağlığı sürvey çalışmaları kapsamında bazı buğday tarlalarında pas hastalığına rastlandı. Kulu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde belirlenen hastalık nedeniyle üreticilere tarlalarını yakından takip etmeleri ve gerekli önlemleri zamanında almaları çağrısında bulunuldu.

İLÇE GENELİNDE KONTROLLER DEVAM EDİYOR

Kulu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından ilçe genelindeki buğday ekili alanlarda düzenli olarak bitki sağlığı sürvey çalışmaları yürütülüyor. Yapılan incelemelerde bazı buğday tarlalarında pas hastalığı belirtileri tespit edildi.

Yetkililer, hastalığın yayılmasının önüne geçebilmek ve oluşabilecek verim kayıplarını en aza indirebilmek amacıyla saha çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

ÜRETİCİLERE ERKEN MÜDAHALE UYARISI

Tarım yetkilileri, üreticilerin buğday tarlalarını belirli aralıklarla kontrol etmelerinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Pas hastalığı belirtilerinin görüldüğü alanlarda gecikmeden uygun bitki koruma ürünleriyle mücadele edilmesi ve uygulamaların mutlaka İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelinin tavsiyeleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edildi.

Yetkililer, erken teşhis ve doğru mücadelenin hem ürün kalitesini koruyacağını hem de ekonomik kayıpların önüne geçeceğini vurguladı.

PAS HASTALIĞI NEDİR?

Pas hastalığı, buğday başta olmak üzere arpa, yulaf ve çavdar gibi tahıllarda görülen mantar kaynaklı önemli bir bitki hastalığıdır. Yaprak, sap ve başak üzerinde sarı, turuncu veya kahverengi pas görünümünde lekeler oluşturan hastalık, bitkinin fotosentez yapma kapasitesini azaltarak gelişimini olumsuz etkiler.

Zamanında mücadele edilmediği takdirde ciddi verim ve kalite kayıplarına yol açabilen pas hastalığında, erken teşhis, dayanıklı çeşitlerin tercih edilmesi ve uygun fungisit uygulamaları en etkili mücadele yöntemleri arasında yer alıyor.

Kulu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bitki sağlığının korunması ve sürdürülebilir tarımsal üretimin devamlılığının sağlanması amacıyla ilçe genelindeki sürvey ve denetim çalışmalarının kesintisiz şekilde devam edeceğini bildirdi.

(Cumali Özer)