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KONYA Haberleri

Konya’nın şirin beldesi Cumhurbaşkanı emriyle ilçe oldu! Aradan 100 yıl geçti!

Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü
Konya’nın şirin beldesi Cumhurbaşkanı emriyle ilçe oldu! Aradan 100 yıl geçti!

Tarih 26 Haziran 1926'yı gösterdiğinde Konya'nın Çumra ilçesi, şirin bir beldeyken ilçe statüsüne yükseldi.

Aradan 100 yıl geçti!

İlçe oluşunun üzerinden 100 yıl geçen Çumra, ilçe oluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlanıyor. İnsanlık tarihinin ilk yerleşim yerlerinden biri olan Çatalhöyük'e ev sahipliği yapan Çumra, Bereketli topraklarında birçok medeniyeti ağırladı.

Demiryoluyla kaderi değişti

Bataklık ve çamurlu arazileriyle bilinen Çumra'nın kaderi 1894 yılında yapımına başlanan Haydarpaşa-Bağdat demiryolu hattıyla değişti.

Çumra'ya ilk bina 1913'te yapıldı!

1913 yılında tamamlanan Haydarpaşa-Bağdat demiryolunun yapımı esnasında Çumra´nın bulunduğu yere bir istasyon yapıldı. Bu bina bu günkü Çumra´ya yapılan ilk bina oldu.

Çarşamba Kanalı açılarak bataklıklar kurutuldu.

1907-1914 yıllarında yapılan sulama tesislerinin işletme binaları da Çumra´ya inşa edildi.

İçeri Çumra olarak bilinen bölgede yaşayan insanlar da demiryolu yakınlarına yerleşmeye başlayınca Çumra'da hızlı bir dönüşüm yaşandı.

Cumhurbaşkanı mola verdi!

1926 yılına gelene kadar Çumra deyince İçeriçumra Kasabası akla gelirdi.

Her şey Atatürk'ün Adana yolculuğu sırasında Çumra'da mola vermesiyle değişti.

Mustafa Kemal Atatürk trenle Adana´ya giderken Çumra´da verdiği mola sırasında Çumra istasyonundan etrafı seyredip sulama tesis ve lojmanlarını gördü.

Yeni binaların bulunduğu şirin beldenin daha da gelişmesini isteyen Atatürk " buraya önem vermek lazımdır. Çumra İlçe olmaya layıktır" dedi.

Emir hemen uygulandı!

Atatürk´ün emri üzerine 26 Haziran 1926 tarihinde 877 Sayılı Kanunla Çumra İlçe merkezi haline getirildi.

Hadim, Bozkır, Ermenek gibi ilçelerden, yakın köy ve kasabalardan Çumraya göç başladı. 1936 ve 1950 yıllarında Balkanlardan Anadolu´ya yelen göçmen aileler de buraya yerleştirildi.

Yakın bir geçmişe sahip olduğu için İlçe Merkezinde tarihi eser yok ancak ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta insanlık tarihinin ilk yerleşim yerlerinden biri olan Çatalhüyük kuruludur.

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