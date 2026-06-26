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KONYA Haberleri

Konya’daki rutin kontrol sürprizle bitti! Beklenmeyen görüntü şaşırttı

Cumali Özer
Muhabir

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Konya’daki rutin kontrol sürprizle bitti! Beklenmeyen görüntü şaşırttı

Konya'nın Ilgın ilçesinde bir arıcının rutin kovan kontrolü sırasında karşılaştığı yılanlar kısa süreli paniğe neden oldu. Kovanın altına yuvalanan çok sayıda yılan cep telefonu kamerasına yansırken, olay sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

KOVANIN ALTINDA YILANLARLA KARŞILAŞTI

Ilgın'da arıcılık yapan H.A., rutin bakım kapsamında kovanlarını kontrol ettiği sırada beklenmedik bir manzarayla karşılaştı. Kovanı yerinden kaldıran arıcı, alt kısmında birbirine dolanmış çok sayıda yılanı görünce şaşkınlık yaşadı.

Yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

OLAYDA HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Edinilen bilgilere göre arıcı, soğukkanlı davranarak durumu kontrol altına aldı. Olay sırasında herhangi bir yaralanma ya da olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Uzmanlar ise özellikle yaz aylarında sıcak ve korunaklı alanları tercih eden yılanların kovan altları, taşlık bölgeler ve benzeri noktalarda görülebileceğini belirterek, arıcıların ve vatandaşların bu tür alanlarda dikkatli olmaları gerektiğini ifade ediyor.

(Cumali Özer)

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