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Suç örgütlerine şafak baskını! 841 şüpheli hakkında adli işlem

Suç örgütlerine şafak baskını! 841 şüpheli hakkında adli işlem
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sokak çetelerine karşı topyekün mücadele başlattıklarını ifade edip bu sabah ülke genelinde düzenlenen 48 ayrı operasyonda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını duyurdu.

Organize suç örgütlerine karşı mücadele sürüyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, pazartesi günü gerçekleşen Millî Güvenlik Kurulu toplantısında da ele alınan uç suç örgütlerine ilişkin topyekûn, eş zamanlı ve tavizsiz bir mücadele başlattıklarını ilan etmişti.

48 AYRI OPERASYON

Bu sabah saatlerinde emniyet ve jandarma birimlerinin ülke çapında eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdiklerini duyuran Bakan Gürlek, "48 ayrı operasyonda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır." dedi.

31 Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, 24 ilde TCK 220 kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna yönelik 35 operasyon yapıldığını duyuran Bakan Gürlek, 711 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirilmiştir." dedi.

Ayrıca örgütlü suç kapsamında olmamakla birlikte benzer nitelikteki suçlara yönelik 10 ilde de 13 operasyon yapıldığına işaret eden Bakan Gürlek, "130 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirilmiştir." açıklamasında bulundu.

"HİÇBİR YAPIYA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Bakan Gürlek, paylaşımında "Bu tablo; devletimizin suç örgütlerine karşı mücadelesindeki kararlılığın, yargı teşkilatımızın süratli refleksinin, kolluk birimlerimizin sahadaki etkinliğinin ve kurumlarımız arasındaki güçlü koordinasyonun açık bir göstergesidir." diyerek şehirlerin huzurunu bozmaya, gençleri suça bulaştırmaya, esnafı tehdit ve haraçla sindirmeye çalışan hiçbir yapıya izin vermeyeceklerini dile getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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