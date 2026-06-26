Belediye personeli hayatını kaybetti!

Karaman’da yolun karşısına geçmeye çalışan belediye işçisine hafif ticari araç çarptı. Kazada belediye işçisi ile araç sürücüsü yaralanmıştı. Edinilen bilgiye göre durumu ciddi olan belediye işçisi Fayık Yigen hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saat 22.30 sıralarında Yeşilada Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı'nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Selim Süleyman E. (20) yönetimindeki 70 BC 005 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan belediye temizlik işçisi Fayık Yigen'e (68) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan temizlik işçisiyle araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hastanede tedavi gören ve durumu ağır olan temizlik işçisi Fayık Yigen, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.
SÜPÜRGESİ VE ŞAPKASI DİKKAT ÇEKTİ
Kaza yerinde temizlik işçisi Fayık Yigen'nin yere düşen şapkası ve temizlik yaparken kullandığı süpürgesi dikkat çekti.
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