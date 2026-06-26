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Boşandığı eşi ile yanındakini pompalı tüfekle öldürdü

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Boşandığı eşi ile yanındakini pompalı tüfekle öldürdü
Erzincan’da B.K. (66), boşandığı S.K. (42) isimli kadın ile yanındaki U.B.’yi (32) pompalı tüfekle öldürdü. Şüpheli, polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, saat 00.30 sıralarında merkeze bağlı Barbaros Mahallesi 468'inci Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Apartmandan gelen silah sesleri sonrası vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, binanın 3'üncü katındaki dairede S.K. isimli kadın ile yanındaki U.B.'nin pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Cansız bedenler otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli B.K. polis merkezine gitti. Teslim olan B.K., çifte cinayeti işlediğini itiraf etti.

Kaynak: DHA

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