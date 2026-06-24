Konya Akşehir Belediyesi Bayrağımızı ayaklar altına alacak! Bayrağı da yanlış çizmişler

Akşehir Belediyesi'nin eski belediye parkının dönüşüm projesinde yer alan, zemine işlenen Türk bayrağı figürü tepkilere neden oldu.

6 KÖŞELİ YILDIZ ÇİZMİŞLER

Tepkiler yalnızca bayrağın zeminde kullanılmasına yönelik olmadı. Belediye tarafından paylaşılan proje görsellerinde yer alan yıldız figürünün de Türk bayrağındaki beş köşeli yıldızdan farklı olduğu görüldü.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Vatandaşlar, insanların üzerinde yürüyeceği alanda bayrak kullanılmasını eleştirdi. Sanal medyada kullanıcılar, hem bayrağın insanların üzerine basacağı bir zemine işlenmesini hem de bayrağın temel unsurlarından biri olan yıldızın hatalı çizilmesini eleştirerek belediyenin projeyi yeniden gözden geçirmesi çağrısında bulundu.

BELEDİYEDEN TARTIŞMALI AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Akşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama ise ‘özrü kabahatından büyük' minvalinde oldu. Açıklamada bayrağa saygısızlık gibi bir durum olmadığı gelen eleştirilere açık oldukları ve gerekirse değişiklik yapılabileceği ifade edildi.