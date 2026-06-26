Şehirler arası otobüslerde yaz yoğunluğu başladı

TOBB Kara Yolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, okulların tatil olmasıyla birlikte iki hafta boyunca yaklaşık 7 milyona, yaz boyunca ise 30 milyona yakın yolcu taşımayı hedeflediklerini söyledi.

TOBB Kara Yolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, şehirler arası otobüs firmalarının yaz dönemi faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Final sınavları biten üniversite öğrencilerinin memleketlerine gitmesi dolayısıyla otobüs bileti satışında artış olduğunu belirten Yıldırım, otobüslerde asıl hareketliliğin, eğitim-öğretim döneminin sona ermesiyle yaşanacağını söyledi.

Yıldırım, karnelerin alınmasının ardından 27 Haziran Cumartesi günü itibarıyla otobüs biletlerine yoğun talep olduğunu dile getirerek, haziran ayının son günlerinde daha çok Anadolu'ya yapılacak seferlere talep olduğunu ifade etti.

"Soğuk su ikramı yapılacak"

Yıldırım, 1 Temmuz itibarıyla öğretmenlerin de tatile girmesiyle özellikle tatil bölgelerine yönelik talepte artış yaşanacağına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Türkiye genelinde 343 otobüs firması 8 bin otobüsle hizmet veriyor. Normal günlerde 22 bin olan otobüs sefer sayısı, bayram ve tatil dönemi ile haziran sonu temmuz başı gibi özel günlerde 27 bine kadar çıkıyor. Okulların kapanmasıyla iki hafta boyunca yaklaşık 7 milyona, yaz boyunca da 30 milyona yakın yolcu taşımayı hedefliyoruz. Üniversite öğrencileri daha çok memleketlerini tercih ederken, okulların tatil olmasıyla özellikle tatil bölgelerine yönelik talebin de arttığını görüyoruz."

Havaların sıcak olması dolayısıyla otobüslerde ücretsiz soğuk su dağıtılacağını belirten Yıldırım, sıcak içecekler ile yiyecek konusunda firmalar arasında farklı uygulamaların olduğunu, ikramların tamamen kalkmadığını, hatta bazı firmaların yaz sezonu nedeniyle dondurma ikramında bulunduğunu anlattı.

"Dönüş bileti de birlikte alınmalı"

Yıldırım, sektörde yaşanan yoğunluk dolayısıyla dönüş biletlerinin de gidiş biletleriyle birlikte alınması tavsiyesinde bulunarak, tatil süresince yollarda yaşanacak yoğunluk nedeniyle başta otobüs sürücüleri olmak üzere trafiğe çıkan herkesin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Yoğun dönemlerde zaman zaman otobüs kazaları yaşandığına işaret eden Yıldırım, sürücülerin dinlenmiş, uykusunu almış, kontrol ve bakımları yapılmış araçlarla yola çıkmaları halinde bu riskin azalacağını kaydetti.

Yıldırım, seyahat edecek vatandaşların, emniyet kemeri takmaya özen göstermesi gerektiğini, bunun aynı zamanda yasal zorunluluk olduğunu vurguladı.

Trafik kurallarına uymayan şoförlerin şikayet edilebileceğine dikkati çeken Yıldırım, "Kural ihlalinde şehirler arası otobüs şoförlerini CİMER üzerinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına veya 'Alo 123' hattını arayarak bildirebilirsiniz." dedi.

Kaynak: AA