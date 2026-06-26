GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,540 TL
EURO
53,015 TL
STERLİN
61,582 TL
GRAM
6.071 TL
ÇEYREK
10.008 TL
YARIM
19.925 TL
CUMHURİYET
39.747 TL
GÜNCEL Haberleri

Silahlı kavga: 1’i çocuk 3 yaralı

- Güncelleme Tarihi:

Silahlı kavga: 1’i çocuk 3 yaralı
Mardin’in Derik ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Derik ilçesine bağlı kırsal Adakent Mahallesi'nde meydana geldi.

Akraba ailelerin fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada M.A.A. (43) tabancayla, S.A. (51) ve H.A. (15) ise darp sonucu yaralandı.

İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER