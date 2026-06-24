Konya Akşehir Belediyesi ne yapıyorsun? Büyük tepki var

Konya'nın Akşehir Belediye Başkanı Nuri Köksal'a tepki yağıyor.
Eski belediye parkının dönüşüm projesi kapsamında planlanan mini anfi tiyatroyla ilgili bilgi veren Köksal'ın paylaşımında bir parkta yere Türk bayrağı çizildiği, insanların da üzerine bastığı görüldü.
PAYLAŞIMA TEPKİ
Konuyla ilgili olarak sanal medyada belediyeye yönelik tepkiler hızla büyürken, tasarımdaki bu detayın düzeltilmesi istendi. Haftaya başlanacak çalışmanın revize edilmesi bekleniliyor.
Konuya ilişkin Akşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama ise ‘özrü kabahatından büyük' minvalinde oldu. Açıklamada bayrağa saygısızlık gibi bir durum olmadığı gelen eleştirilere açık oldukları ve gerekirse değişiklik yapılabileceği ifade edildi.
BİR DİĞER TEPKİ MELEK MOSSO
Öte yandan Akşehir Belediyesi'nin 67'nci Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında 6 Temmuz'da düzenlemeyi planladığı Melek Mosso konserine de tepkiler büyüyor.
Yükselen tepkilerin ardından Başkan Köksal, sosyal medya hesabından sanatçı Melek Mosso ve annesinin yer aldığı bir fotoğraf paylaşarak, "Ayrıştırmayalım" mesajı verdi. Köksal'ın paylaşımını yorumlara kapatması da dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi