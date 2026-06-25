Konya’da gıda sektörünün nabzı tutuldu!

Konya Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen Meslek Komiteleri İstişare Toplantısı’nda konuşan KTO Başkanı Selçuk Öztürk, enflasyonla mücadelede gıda arzının sürdürülebilirliği ve piyasalardaki istikrarın büyük önem taşıdığını belirterek, gıda sektörünün ekonomik ve sosyal açıdan stratejik bir konumda bulunduğunu söyledi.

Konya Ticaret Odası'nda (KTO) meslek komiteleri ile istişare toplantıları devam ediyor. Bu kapsamda; 7. Gıda ve Süt Ürünlerinin Toptan Ticareti Meslek Komitesi, 8. Dondurulmamış Gıda ile Şeker Toptan Ticareti Meslek Komitesi, 10. Kuruyemiş, Baharat, Kahve, Kakao ve İçeceklerin Toptan-Perakende Ticareti Meslek Komitesi ile 11. Çikolata, Şekerleme ile Diğer Süt Ürünleri İmalatı Toptan ve Perakende Ticareti Meslek Komitesi üyeleri bir araya geldi.

Toplamda 46'ncısı, 2026 yılı içerisinde ise 17'ncisi gerçekleştirilen toplantıda sektör temsilcilerinin talep, öneri ve sorunları ele alındı.

ÖZTÜRK: "MESLEK KOMİTELERİMİZ SEKTÖRLERİN SESİ OLUYOR”

Toplantının açılışında konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, Meslek Komiteleri İstişare Toplantılarının sektörlerin sorunlarını yerinde tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Komitelerin, üyeler ile Oda arasında güçlü bir köprü görevi üstlendiğini vurgulayan Öztürk, komitelerin katkılarıyla eğitim programlarından dış ticaret faaliyetlerine, fuar organizasyonlarından lobi çalışmalarına kadar birçok önemli projenin hayata geçirildiğini söyledi.

"GIDA SEKTÖRÜ ENFLASYONLA MÜCADELEDE STRATEJİK ÖNEME SAHİP”

Dünya ekonomisinin önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirten Öztürk, küresel ticarette yaşanan değişimler, enerji maliyetleri, tedarik zincirlerindeki kırılmalar ve finansmana erişim gibi konuların tüm ekonomileri etkilediğini kaydetti. Türkiye ekonomisinin üretim gücünü koruyarak büyümesini sürdürmeye çalıştığını ifade eden Öztürk, enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarının sağlanmasının temel öncelikler arasında yer aldığını belirterek şunları söyledi: "Bu noktada gıda sektörü ekonomimizin en stratejik alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Gıda fiyatları enflasyon sepeti içerisinde önemli bir ağırlığa sahip bulunuyor. Dolayısıyla gıda piyasalarında yaşanan gelişmeler yalnızca sektör temsilcilerini değil toplumun tamamını doğrudan etkiliyor. Enflasyonla mücadelede gıda arzının sürdürülebilirliği ve piyasalardaki istikrar büyük önem taşıyor.”

GIDA ARZ GÜVENLİĞİ KÜRESEL BİR MESELE HALİNE GELDİ

Son yıllarda kuraklık, iklim değişikliği, su kaynaklarının azalması ve tarımsal üretimde yaşanan risklerin gıda arz güvenliğini küresel ölçekte stratejik bir konu haline getirdiğine dikkat çeken Öztürk, ülkelerin artık yalnızca gıdaya erişimi değil, güvenilir ve sürdürülebilir gıda arzını da güvence altına almaya çalıştığını ifade etti. Gıda arz güvenliğinin yanında güvenilir gıdaya erişimin de önem taşıdığını belirten Öztürk, üretimden tüketime kadar tüm süreçlerde kalite standartlarının korunması ve tüketici sağlığının gözetilmesinin sektörün temel sorumlulukları arasında yer aldığını söyledi.

"KONYA, TÜRKİYE'NİN GIDA ÜRETİM MERKEZLERİNDEN BİRİ”

Konya'nın sahip olduğu tarımsal üretim kapasitesi, geniş ürün çeşitliliği ve güçlü sanayi altyapısıyla Türkiye'nin gıda üretim merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Öztürk, şehrin hem tarımda hem de gıda sanayisinde önemli yatırımlara ev sahipliği yaptığını belirtti. Konya'nın Türkiye'nin gıda tedarik zincirinde kritik bir rol üstlendiğini ifade eden Öztürk, sektörlerin karşılaştığı sorunların çözülmesinin ve üretimin desteklenmesinin ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ GÖRÜŞ VE TALEPLERİNİ PAYLAŞTI

Komiteler adına konuşan KTO 10. Kuruyemiş, Baharat, Kahve, Kakao ve İçeceklerin Toptan-Perakende Ticareti Meslek Komitesi Başkanı İbrahim Bozkaya ise komitelerin rutin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek sektörlerin sorunlarının çözümü için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Toplantının sektörler açısından son derece kıymetli olduğunu ifade eden Bozkaya, istişare ortamının sağlanmasından dolayı Başkan Selçuk Öztürk ve yönetim kuruluna teşekkür etti. Konuşmaların ardından üyelere söz verilerek sektörlerin mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi. Toplantı, görüş ve önerilerin ilgili kurumlar nezdinde takip edilmesi konusunda yapılan değerlendirmelerle sona erdi.

(Ali Asım Erdem)