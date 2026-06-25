DOSD Meram’ın özel çocukları aşureyle gönülleri ısıttı

Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi’nin özel öğrencileri, Aşure Günü’nde mutfağa girerek kendi elleriyle aşure pişirdi. Sevgiyle hazırladıkları aşureleri aileleri, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla paylaşan çocuklar, Aşure Günü’nün tüm güzelliklerini hem kendileri yaşadı hem de etkinliğe katılanlara yaşattı.

Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram, Muharrem ayının manevi atmosferini yansıtan anlamlı ve renkli bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. 10 Muharrem Aşure Günü dolayısıyla mutfağa giren özel öğrenciler, aşçı önlüklerini giyerek kendi elleriyle aşure hazırladı. ÖZEL ÇOCUKLAR, AŞURE PİŞİRMENİN MUTLULUĞUNU VE PAYLAŞMANIN HEYECANINI YAŞADI Birlik, beraberlik, paylaşma ve bereketin simgesi olan aşureyi büyük bir heyecanla pişiren çocuklar, ortaya çıkan lezzeti sevdikleriyle paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. DOSD Meram'ın neşeli mutfağında gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde aşure için gerekli malzemeleri hazırladı. Tencerelerde kaynayan aşureyi dikkatle takip eden özel çocuklar, pişirme sürecinin ardından kaselere doldurdukları aşureleri özenle süsledi. Her biri kendi emeğini ve sevgisini kattığı aşureleri önce tattı, ardından arkadaşlarına, öğretmenlerine, ailelerine ve merkezin komşularına ikram etti. ETKİNLİK DUYGU DOLU ANLARA SAHNE OLDU Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocukların heyecanı ve mutluluğu yüzlerinden okunurken, ortaya çıkan tablo hem duygu dolu anların yaşanmasına hem de Aşure Günü'nün ruhunun en güzel şekilde hissedilmesine vesile oldu. Etkinliğe, DOSD Meram Yönetim Kurulu Üyeleri Hümeyra Saçkesen ve Fatih Çöğen ile Meram Belediyesi Başkan Yardımcı Ahmet Şenyiğit de katılarak özel çocukların mutluluğuna ortak oldu. Çocuklarla yakından ilgilenen Şenyiğit ve Saçkesen, onların hazırladığı aşurelerden tadarak bu özel güne anlam kattı. Öğrencilerin aileleri ve öğretmenleri de etkinlik boyunca çocukları yalnız bırakmayarak heyecanlarına ortak oldu. BAŞKAN MUNLAFALIOĞLU; "ÇOCUKLARIMIZ, AŞURENİN BEREKETİNİ VE PAYLAŞMA KÜLTÜRÜNÜ YAŞATTI” DOSD Meram Dernek Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu, etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada Aşure Günü'nün taşıdığı anlamın çocukların ellerinde daha da güzelleştiğini belirterek şunları söyledi; "Muharrem ayının en anlamlı günlerinden biri olan Aşure Günü'nde özel çocuklarımız, yine çok güzel bir etkinliğe imza attılar. Çocuklarımız aşurelerini kendi elleriyle hazırladı, pişirdi ve büyük bir mutlulukla sevdiklerine ikram etti. Aşure; farklı tatların bir araya gelerek oluşturduğu eşsiz bir lezzettir; tıpkı toplumumuzda olduğu gibi. Birlikte olmanın, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel sembollerinden biridir. Çocuklarımız paylaşmanın mutluluğunu, emek vermenin değerini ve birlikte üretmenin güzelliğini yaşadılar. Bu güzel etkinliğe katkı sunan öğretmenlerimize, ailelerimize ve çocuklarımızı yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum.” AİLELER VE ÖĞRETMENLERDEN ETKİNLİĞE TAM NOT Etkinliğe katılan aileler ve öğretmenler de çocukların böylesine anlamlı günlerde aktif rol almalarının hem sosyal gelişimleri hem de özgüvenleri açısından büyük önem taşıdığını ifade ettiler. Çocukların kendi emekleriyle hazırladıkları aşureleri paylaşırken yaşadıkları mutluluğun her şeye değer olduğunu belirten veliler, DOSD Meram'ın öğrencilerin hayatına dokunan özel çalışmalara imza atmaya devam ettiğini dile getirdiler. Kaynak: Haber Merkezi

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