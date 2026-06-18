Konya’daki o üniversite dünya sıralamasında ilk 15’e girdi!

QS 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda 1201-1400 bandında yer alan Selçuk Üniversitesi, Türkiye'den listeye giren 25 üniversite arasında 15'inci sırada yer aldı. Selçuk Üniversitesi, özellikle "öğrenci-öğretim üyesi oranı” ve "uluslararası öğrenci” göstergelerinde dikkat çekici bir performans sergiledi.
Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds (QS) tarafından 2027 Dünya Üniversite Sıralaması sonuçları açıklandı. Selçuk Üniversitesi, QS'in akademik itibar, işveren itibarı, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı, atıf performansı ile uluslararası akademik ve öğrenci oranlarını temel alan çok boyutlu değerlendirmesinde önemli alanlarda üst sıralarda yer aldı.
Değerlendirmelere göre Selçuk Üniversitesi, küresel ölçekte 1201-1400 bant aralığında yer aldı. Dünya genelinde değerlendirilen 1504 üniversite arasına girmeyi başaran Selçuk Üniversitesi, Türkiye'den sıralamaya dahil olabilen 25 yükseköğretim kurumu içinde 15'inci sıraya yerleşti.
Selçuk Üniversitesi, "Fakülte/Öğrenci Oranı” kategorisinde Türkiye'de 6'ncı sırada yer alırken "Uluslararası Öğrenciler” göstergesinde Türkiye 7'ncisi, dünya genelinde ise 699'uncu sırada konumlandı. Uluslararası araştırma ağında 14. sırada yer alan Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi başına atıfta 15, istihdam çıktıları göstergesinde ise 16. sırada yer aldı.
(Bekir Turan)