Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı 27 Eylül’de yapılacak
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı/2 ile İdari Yargı Ön Sınavı’nın 27 Eylül’de gerçekleştirileceğini, başvuruların 11-19 Ağustos tarihlerinde alınacağını duyurdu.
Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı/2 ile İdari Yargı Ön Sınavına ilişkin ilanın, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlandığını belirtti.
Bakan Gürlek, şunları kaydetti:
"Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda, yargı sistemimizin insan kaynağını güçlendirecek ve hukuk hizmetlerinin niteliğini daha da yükseltecek Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı/2 ile İdari Yargı Ön Sınavı, 27 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir. Başvurular, 11-19 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak, bu süre içerisinde başvurusunu gerçekleştiremeyen adaylara 26 Ağustos 2026 tarihinde geç başvuru imkanı sunulacaktır. Hukukun üstünlüğünü esas alan, güven veren ve nitelikli bir yargı sisteminin geleceğine katkı sağlayacak tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum."
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