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KONYA Haberleri

Sarayönü’nde tarımsal üretim sahada yakından takip ediliyor

Cumali Özer
Muhabir
Sarayönü’nde tarımsal üretim sahada yakından takip ediliyor

Konya'nın Sarayönü ilçesinde tarımsal üretim faaliyetleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından sahada yakından takip ediliyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında arazi verimleri, hasat durumu ve tarımsal üretim faaliyetleri düzenli olarak kontrol edilirken, ilçe genelindeki elma bahçelerinde zararlı organizmalara yönelik denetimler de gerçekleştiriliyor. Yapılan kontrollerle bitki sağlığının korunması, ürün kayıplarının önlenmesi ve sürdürülebilir üretimin desteklenmesi hedefleniyor.

Öte yandan, İyi Tarım Uygulamaları kapsamında üreticilerin işletmelerinde yerinde inceleme ve kontroller yapılıyor. İnsan ve hayvan sağlığını koruyan, çevre dostu üretim anlayışının yaygınlaştırılması amacıyla iyi tarım ve organik tarım faaliyetleri de teknik ekipler tarafından yakından izleniyor.

Sarayönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üretimin her aşamasında üreticilerin yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.

(Cumali Özer)

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