Konya’da uyuşturucu imalathanesi deşifre oldu! Kilolarca metamfetamin ele geçirildi

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde bulunan bir ikamete yönelik gerçekleştirilen çalışmada, toplam 9 kilo 217 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Yapılan aramalarda, 5 adet plastik kap içerisinde pişirildikten sonra kristalleşmesi için soğutmaya bırakılmış toplam 4 kilo 271 gram metamfetamin, 19 adet farklı ebatlardaki havluya emdirilmiş toplam 3 kilo 174 gram metamfetamin, kilitli poşet içerisinde 319 gram katı (kristalize) metamfetamin ile 2 adet plastik kap içerisinde toplam 1 kilo 453 gram sıvı metamfetamin maddesi bulundu.
Öte yandan, metamfetamin imalatının yapıldığı değerlendirilen adreste ocak, pişirme kapları, süzekler, huniler, aktarma hortumları ile çok sayıda plastik eldiven ve cerrahi maske de ele geçirildi.
Olayla ilgili yabancı uyruklu 1 şüpheli gözaltına alındı.
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Yorumlar
RA
Ramazan Acar
2 gün önce
Acilen sınır dışı
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