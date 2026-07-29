Konya’da korku dolu anlar! Kümeste acı manzarayla karşılaştı

Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı İncesu Mahallesi'nde yaşanan olayda, güvercinlerini kontrol eden Fatih Divleli kümese giren yılanı fark edince cep telefonuyla kayıt almaya başladı. Ancak yılanın bir anda kendisine doğru yönelmesi üzerine büyük panik yaşayan Divleli, korkuyla olay yerinden uzaklaştı.
KÜMESE DÖNÜNCE ACI MANZARAYLA KARŞILAŞTI
Kısa süre sonra yeniden kümese dönen Divleli, iki güvercininin telef olduğunu gördü. Yaşadığı şaşkınlık ve üzüntü sonrası durumu kayıt altına aldı.
O ANLAR KAMERAYA SANİYE SANİYE YANSIDI
Yılanın kümese girdiği ve Divleli'nin kaçmak zorunda kaldığı anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Olayın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada da ilgi gördü.
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