Konya’da çocuklara unutulmaz yaz! 55 bin öğrenci oyun kampında

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Genç KOMEK Yaz Okulu ve Diyanet’in Yaz Kur’an Kurslarındaki öğrencilerle Kozağaç Parkı’ndaki oyun kampında bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Genç KOMEK Yaz Okulu kapsamında Kozağaç Parkı'nda düzenlenen yaz oyun kampında öğrencilerle bir araya geldi.

Çocuk seslerinin yaz aylarında şehri şenlendirdiğini belirten Başkan Altay, "KOMEK'lerimiz ve Diyanet'in Yaz Kur'an Kurslarındaki öğrencilerimiz için yaptığımız organizasyonlar kapsamında 55 bin çocuğumuzu Kozağaç Parkı'ndaki alanımızda birer günlük oyun kampında misafir ediyoruz. Burada hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar hem de birlikte takım ruhunu geliştirecek etkinlikler ve faaliyetler yürütüyorlar. Hem merkezden hem ilçelerimizden gelen çocuklarımız arkadaşlıklarını geliştirdikleri bu güzel ortamda yazın en güzel günlerinden birisini geçiriyorlar. Genç KOMEK ve Kur'an Kursu'na gelen tüm çocuklarımıza şehrimiz adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"55 BİN ÇOCUĞUMUZ BU GÜZEL GÜNÜ BİZİMLE BİRLİKTE GEÇİRİYOR”

Başkan Altay, önceliklerinin her zaman çocuklar olduğunu vurgulayarak, "Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla çocuklarımıza hatıra bırakacak, arkadaşlıklarını geliştirecek, mahalle kültürü oluşturacak ve en önemlisi şehir bilinci oluşturacak etkinlikler düzenliyoruz. Genç KOMEK kapsamında özellikle yaz ayı boyunca çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim eğitimi, siyer eğitimi ve ahlak dersleri veriyoruz. Bununla birlikte arkadaşlarımız bir gün boyunca çocuklarımızın bu parkta eğlenerek vakit geçirmeleri için çeşitli organizasyonlar yapıyor. Çocukların gözündeki mutluluk her şeyden çok daha kıymetli. Böylece 55 bin çocuğumuz bu güzel günü bizimle birlikte geçirmiş oluyor” dedi.

"YENİ BİLGEHANELERİMİZLE BİRLİKTE HER YIL BU SAYI ARTARAK DEVAM EDECEK”

Bilgehanelerin ve Genç KOMEK'in şehrin önemli markalarından birisi haline geldiğine dikkat çeken Başkan Altay, "Yaz aylarında çocuklarımızı bize emanet eden tüm velilere de teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın kişisel gelişimine katkı sunan, dini bilgiler öğrenecekleri verimli bir yaz geçirmeleri için gayret ediyoruz. İnşallah yeni Bilgehanelerimizle birlikte her yıl bu sayı artarak devam edecek. Konya Modeli Belediyecilik anlayışımızla çocuklarımıza hizmet ediyoruz” diye konuştu.

ÖĞRENCİLERDEN BAŞKAN ALTAY'A TEŞEKKÜR

Öğrenciler de kendileri için hazırlanan etkinliklerden duydukları memnuniyeti paylaşarak, yaz oyun kampında hem yeni arkadaşlıklar kurduklarını hem de eğlenerek öğrenme fırsatı bulduklarını belirtti.

Başkan Altay'a teşekkür eden öğrenciler, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu imkanlarla yaz tatillerini dolu dolu geçirdiklerini ifade etti.

Yaz oyun kampları, Genç KOMEK Yaz Okulu ve Diyanet'in Yaz Kur'an Kurslarındaki öğrencilerle birlikte 55 bin öğrencinin katılımıyla Kent Ormanı, Dutlukır Parkı, Kozağaç Parkı ve Şehir Parkı'ndaki kamplarla devam edecek.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu