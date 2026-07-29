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KONYA Haberleri

Konya’da fırtına etkisini gösterdi! Bir ilçe adeta toza gömüldü

Ali Asım Erdem
Muhabir
Konya’da fırtına etkisini gösterdi! Bir ilçe adeta toza gömüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Konya için yaptığı fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarısının ardından beklenen hava olayı etkisini göstermeye başladı.

Konya genelinde etkili olan rüzgar, özellikle Karapınar ilçesinde kırsal kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi.

Karapınar'da etkisini artıran kuvvetli rüzgar nedeniyle toz bulutları oluşurken, ilçe genelinde görüş mesafesi yer yer düştü. Vatandaşlar rüzgarın oluşturduğu toz nedeniyle zor anlar yaşarken, olumsuz hava koşulları günlük yaşamı da etkiledi.

Yetkililer, kuvvetli rüzgarın etkisini sürdürebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

(Ali Asım Erdem)

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