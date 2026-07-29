Dünyanın gözü Konya’da! Tarihi hazineler gün yüzüne çıkıyor

Meram Belediyesi, tarih ve turizme yaptığı yatırımlarla ilçenin köklü mirasını geleceğe taşıyor. Meram’ın turizmin önemli destinasyonlarından biri haline gelmesi adına Larende Kapısı, Karahöyük ve Lystra’da sürdürülen arkeolojik kazıları yerinde inceleyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Geçmişimizi koruyarak geleceğimizi inşa ediyor, Meram’ın tarihi hazinelerini dünyaya açıyoruz.“ dedi.

Meram Belediyesi, ilçenin binlerce yıllık tarihini gün yüzüne çıkaracak ve turizm potansiyelini güçlendirecek çalışmalara verdiği desteği kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçede devam eden üç önemli arkeolojik kazı alanında kapsamlı incelemelerde bulundu. Şükran Mahallesi'ndeki Larende Kapısı ve sur kalıntıları, Karahöyük ve Lystra Antik Kenti'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kavuş, yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

İLK DURAK LARENDE KAPISI VE TARİHİ SUR KALINTILARI

Başkan Mustafa Kavuş'un ilk durağı, Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında sürdürülen Larende Kapısı ve tarihi sur kalıntılarındaki kazı alanı oldu. Konya Müze Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi iş birliğinde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kavuş, yaklaşık 60 kişilik ekibin büyük bir titizlikle görev yaptığını belirtti.

Kazı çalışmalarının yalnızca geçmişi ortaya çıkarmayı değil, aynı zamanda tarihi yapıları yeniden ayağa kaldırmayı hedeflediğini ifade eden Başkan Kavuş, Konya Müze Müdürü Ömer Faruk Türkan, Müze Araştırmacısı Mehmet Ali Çelebi'nin eşlik ettiği incelemeleri hakkında şu değerlendirmede bulundu; "Şehir merkezinde Şükran Kentsel Dönüşüm kazıları çerçevesinde Larende Kapısı ve etrafındaki surlarla ilgili hem kazı hem de ihya projemiz bulunuyor. Müze Müdürlüğümüz, Konya Büyükşehir Belediyemiz ve Meram Belediyemizin iş birliğiyle yaklaşık 60 kişilik ekiple çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Çok ciddi mesafeler kat edildi. Vatandaşlarımız ahşap bariyerlerin arkasında neler olduğunu büyük bir merakla takip ediyor. Bu yazın sonuna kadar hem kazı hem de restorasyon çalışmalarımız sürecek. Yakın zamanda insanlarımız burada ortaya çıkan tarihi zenginliği kendi gözleriyle görecek."

"KARAHÖYÜK; ANADOLU'NUN BİNLERCE YILLIK TİCARET MERKEZİ”

Başkan Kavuş'un ikinci durağı ise Karahöyük kazı alanı oldu. Burada yürütülen çalışmaları ve gün yüzüne çıkarılan eserleri inceleyen Başkan Kavuş, kazı başkanı Doç. Dr. Gönca Dardeniz Arıkan'dan detaylı bilgi aldı. Yaklaşık beş sezondur devam eden kazıların, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle sürdürüldüğünü belirten Başkan Kavuş, Karahöyük'ün yalnızca Konya için değil dünya arkeolojisi açısından da büyük önem taşıdığını söyledi.

Karahöyük'ün MÖ 3000'li yıllara uzanan geçmişiyle Anadolu'nun en önemli ticaret merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Kavuş, şu ifadeleri kullandı; "Karahöyük'te katman katman binlerce yıllık bir şehir ortaya çıkıyor. MÖ 2500'lerden başlayıp 1500'lü yıllara kadar uzanan farklı dönemlere ait çok değerli eserler gün yüzüne çıkarılıyor. Burada evler, imalathaneler ve günlük yaşama dair birçok buluntu bulunuyor. Anadolu'nun ve Konya'nın binlerce yıl öncesinden itibaren önemli ticaret merkezlerinden biri olduğunu artık somut verilerle görüyoruz. Yakın zamanda burada elde edilen bulgular da sergilenmeye başlayacak. Tarihi zenginliği ve turizm potansiyeliyle Karahöyük gelecekte çok önemli bir cazibe merkezi olacak."

LYSTRA, DÜNYA İNANÇ TURİZMİNİN YENİ CAZİBE MERKEZİ OLMAYA HAZIRLANIYOR

Başkan Kavuş'un inceleme gezisinin son durağı ise dünya tarihinin ve Hristiyanlık inancı açısından büyük önem taşıyan Lystra Antik Kenti oldu. Burada yürütülen çalışmaları Doç. Dr. İlker Mete Mimiroğlu'ndan dinleyen Başkan Kavuş, Lystra'nın uluslararası ölçekte çok değerli bir kültür mirası olduğunun altını çizdi. İncil'de adı geçen önemli merkezlerden biri olan Lystra'nın, Aziz Pavlus'un ziyaret ettiği yerlerden biri olması nedeniyle Hristiyan dünyasında büyük bir manevi değere sahip olduğunu ifade eden Başkan Kavuş, kazılar tamamlanmadan bile dünyanın farklı ülkelerinden akademisyenlerin, öğrencilerin ve turist gruplarının bölgeyi ziyaret ettiğini söyledi.

Başkan Kavuş açıklamasında ayrıca şu değerlendirmelere yer verdi; "Burası sadece Meram ve Konya için değil, tüm Hristiyanlık âlemi ve dünya tarihi açısından çok önemli bir merkez. İncil'de adı geçen bir yer olması ve Aziz Pavlus'un buraya gelmesi nedeniyle dünyanın dört bir yanından insanlar burayı merak ediyor. Daha kazılar devam ederken bile farklı ülkelerden ziyaretçiler geliyor. Çalışmalar tamamlandığında çok daha büyük bir ziyaretçi hareketliliği yaşanacak."

Kazılar tamamlandığında yüz binlerce insanın Lystra'nın yanında Kilistra'yı, Karahöyük'ü ve Meram'ın diğer tarihi değerlerini de görmek için Konya'ya geleceğini ifade eden Başkan Kavuş, Mevlana Müzesi'nin oluşturduğu turizm hareketine bu tarihi destinasyonlar da güçlü katkı sunacak. Böylece hem şehrimizin tanıtımı güçlenecek hem de ekonomik anlamda önemli kazanımlar elde edilecek." şeklinde konuştu.

BAŞKAN KAVUŞ; "KAZANAN; YANLIZCA MERAM YA DA KONYA DEĞİL, TÜM BÖLGE OLACAK"

Meram Belediyesi'nin tarih ve kültürel mirasın korunmasına büyük önem verdiğini vurgulayan Başkan Kavuş, sürdürülen kazı çalışmalarının yalnızca geçmişi ortaya çıkarmadığını, aynı zamanda Meram'ın gelecekteki turizm vizyonunu da şekillendirdiğini söyledi.

Konya Müze Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve bilim insanlarının iş birliğiyle yürütülen çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirten Başkan Kavuş, sözlerini şöyle tamamladı; "Bu çalışmaların en büyük amacı, binlerce yıllık tarihimize sahip çıkmak ve bu zenginliği insanlarımızla buluşturmak. Ortaya çıkan her eser Meram'ın, Konya'nın ve ülkemizin kültürel mirasına değer katıyor. Yakın zamanda söylemden eyleme dönüşen bu büyük değişimi tüm hemşehrilerimiz görecek. Bu süreç tamamlandığında kazanan sadece Meram değil, Konya ve ülkemiz turizmi olacak."

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu