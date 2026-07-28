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KONYA Haberleri

Ayçiçek fiyatları belli oldu! Konya’da hasat zamanı fiyatlar artacak

Bekir Turan
Muhabir

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Ayçiçek fiyatları belli oldu! Konya’da hasat zamanı fiyatlar artacak

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Konya'da hasat öncesi gözler açıklanan alım fiyatlarına çevrildi. 

Akdeniz Bölgesi'nde başlayan ayçiçeği hasadıyla birlikte ilk fiyatlar belli olurken, uzmanlar İç Anadolu Bölgesi'nde hasadın başlayacağı ağustos ayı sonuna kadar fiyatlarda artış yaşanabileceğini değerlendiriyor.

Adana'da fiyatlar belli oldu

Adana'da kıraç arazilerde erken hasadın başlamasıyla birlikte yağlık ayçiçeği alım fiyatları da açıklandı. Buna göre, yüzde 44 yağ oranına sahip ayçiçeğinin kilogramı 35,50 TL, yüzde 40 yağ oranlı ayçiçeğinin kilogramı 33,50 TL, yüzde 35 yağ oranlı ayçiçeğinin kilogramı ise 31 TL olarak belirlendi.

İç Anadolu'da Gözler Ağustos sonunda

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Süleyman Soylu, yaptığı değerlendirmede Akdeniz Bölgesi'nde ayçiçeği hasadının başladığını belirterek, fiyatların 33-35 TL/kg bandında açıldığını ifade etti. Soylu, Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan lojistik sorunlarının devam etmesi halinde, Konya'nın da içinde bulunduğu İç Anadolu Bölgesi'nde hasat başlayana kadar fiyatların bir miktar daha yükselebileceğini söyledi.

(Bekir Turan)

 

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