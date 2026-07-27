Konya Büyükşehir’in Bisiklet ve Aile Oryantiring Etkinlikleri Büyük Heyecana Sahne Oldu

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti Konya’da Bisiklet Oryantiringi düzenlendi. Doğayla iç içe parkurda yarışan bisikletseverler, hem bisiklet sürüş becerilerini hem de yön bulma yeteneklerini sergiledi. Ailelere yönelik Aile Oryantiringi de düzenleyen Büyükşehir, anne, baba ve çocukların birlikte spor yaparak kaliteli zaman geçirmesine katkı sağladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Bisiklet Oryantiringi ve Aile Oryantiringi yoğun katılımla gerçekleştirildi.

2026 Avrupa Bisiklet Başkenti Konya etkinlikleri kapsamında Meram Tavusbaba Piknik Alanı'nda gerçekleşen Bisiklet Oryantiringi etkinliğinde katılımcılar doğayla iç içe hazırlanan parkurda haritaları takip ederek belirlenen kontrol noktalarına en kısa sürede ulaşabilmek için kıyasıya mücadele etti.

14-20 yaş ve 20 yaş üstü olmak üzere iki farklı kategoride düzenlenen organizasyona toplam 100 sporcu katıldı. Dayanıklılık ile yön bulma becerisini bir araya getiren etkinlikte katılımcılar, parkur boyunca zamana karşı yarıştı.

Renkli görüntülere sahne olan organizasyon, bisiklet sporunu farklı bir deneyimle buluşturarak katılımcılardan büyük beğeni topladı.

AİLELER DOĞAYI KEŞFEDEREK YARIŞTI

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Aile Oryantiringi de renkli görüntülere sahne oldu. Anne, baba ve çocuklardan oluşan etkinlikte yarışmacılar, ailece spor yapmanın keyfini yaşadı.

8-10 yaş kız, 8-10 yaş erkek, 11-13 yaş kız ve 11-13 yaş erkek olmak üzere dört farklı kategoride düzenlenen organizasyona toplam 256 yarışmacı katıldı. Anne, baba ve çocuklardan oluşan takımlar, haritaları takip ederek parkur üzerindeki hedef noktaları en kısa sürede tamamlayabilmek için mücadele etti.

Doğayla iç içe hazırlanan parkurda aileler yalnızca yön bulma becerilerini değil, iletişim, dayanışma ve takım ruhunu da ön plana çıkardı. Çocuklar, anne ve babalarıyla birlikte spor yapmanın ve ortak hedefe ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu