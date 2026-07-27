Silahlı kavgada 21 yaşındaki genç yaralandı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen iki genç arasında çıkan kavgada bir kişi, silahla bacağından vurulması sonucu yaralandı.
Olay, Camikebir Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde karşılaşan H.G. (19) ile E.T. (21) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen gençlerin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. H.G., silahla E.T.'yi bacağından vurdu.
Silah sesleri çevrede korku ve paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan H.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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