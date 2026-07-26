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GÜNCEL Haberleri

Kan donduran cinayet! Kadını öldürdü tanık olan 2 genci de vurdu

Kan donduran cinayet! Kadını öldürdü tanık olan 2 genci de vurdu
Adana’da Osman A.’nın tabancayla öldürdüğü Semra Yılmaz (44), Ali Can Demir (25) ve Sinan İlbey’in (28) cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Osman A. (28) evinden otomobille aldığı Semra Yılmaz ile seyir tepesine gitti.

Bir süre sohbet eden ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Osman A., Yılmaz'ı tabancayla vurdu. Osman A., daha sonra olay yerinde başka bir otomobilin içinde oturan ve olayla ilgisi olmayan Ali Can Demir ile Sinan İlbey'i olaya tanık oldukları nedeniyle vurup aracına binerek kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri, 1'i kadın 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Osman A.'yı Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı.
Bu arada Osman A.'nın bir süredir Semra Yılmaz'ı rahatsız ettiği, görüşmek için sürekli ısrarda bulunduğu iddia edildi. Otopsileri tamamlanan Semra Yılmaz, Ali Can Demir ve Sinan İlbey'in cenazeleri, ailelerine teslim edildi.

Osman A.'nın sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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