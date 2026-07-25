Traktörünü ve su tankerini alan yangına koştu

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Yenice Mahallesi’nde tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı.
Gökova Körfezi'nin yaklaşık 3-4 kilometre kuzeyinde bulunan bölgede çıkan yangına havadan 10 helikopter, 4 uçak, karadan 26 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer, 228 personel ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve gönüllüler müdahaleye başladı.
Söndürme çalışmalarına Yenice ve çevre mahallelerden çok sayıda vatandaş da traktör ve su tankerleriyle destek veriyor. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde alevlerin Gökova ve Akyaka'yı tehdit edecek boyuta ulaşmasının önüne geçildi. Yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü. Zarar gören alanın yaklaşık 2,5 hektarını orman, 2,5 hektarını ise ziraat arazisi oluşturdu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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