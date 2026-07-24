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AK Parti ve DEM Parti heyetleri “Terörsüz Türkiye’’ sürecini görüştü

AK Parti ve DEM Parti heyetleri “Terörsüz Türkiye’’ sürecini görüştü
AK Parti ve DEM Parti heyetleri “Terörsüz Türkiye“ sürecine ilişkin Meclis’te görüşme gerçekleştirdi.
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti heyeti ile bir araya geldi.

Heyetlerin, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin görüşme yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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