AK Parti ve DEM Parti heyetleri “Terörsüz Türkiye’’ sürecini görüştü

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti heyeti ile bir araya geldi.
Heyetlerin, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin görüşme yaptığı öğrenildi.
Kaynak: AA
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti heyeti ile bir araya geldi.
Heyetlerin, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin görüşme yaptığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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