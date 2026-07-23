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2 katlı metruk bina otomobilin üzerine çöktü

2 katlı metruk bina otomobilin üzerine çöktü
Beyoğlu’nda 2 katlı metruk bina, park halindeki otomobilin üzerine çöktü.
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Yenişehir Mahallesi Maviş Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

Çökme sırasında sokakta park halinde olan 34 BFA 518 plakalı otomobil, moloz yığınlarının altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sokağı kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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