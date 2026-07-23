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Midibüsle panelvan çarpıştı! 1 ölü 10 yaralı

Midibüsle panelvan çarpıştı! 1 ölü 10 yaralı
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde özel halk midibüsüyle panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Kaza anı, midibüsün araç içi kamerasına yansıdı.

Manisa-Turgutlu kara yolunun Karaoğlanlı Mahallesi kavşağı yakınlarında, H.T.'nin kullandığı midibüs ile B.Y. idaresindeki panelvan çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada midibüsteki Asım Girgeç olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücüler ile midibüsteki 8 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza anı, midibüsün araç içi kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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