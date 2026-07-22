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KONYA Haberleri

Konya’da eğitim camiasını yasa boğan vefat! Melek öğretmen toprağa verildi

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Konya’da eğitim camiasını yasa boğan vefat! Melek öğretmen toprağa verildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde görev yapan öğretmen Melek Eryıldız'ın yaşamını yitirmesi, başta eğitim camiası olmak üzere ilçede büyük üzüntüye neden oldu. Genç öğretmen için bugün düzenlenen cenaze töreninde ailesi, meslektaşları, öğrencileri ve çok sayıda vatandaş bir araya geldi.

Görevini özveriyle sürdürüyordu

Orhaniye Meryem Eren İlkokulu/Ortaokulu kadrosunda görev yapan Melek Eryıldız, görevlendirme kapsamında Ereğli Halk Eğitimi Merkezi'nde öğretmen olarak görev yapıyordu. Vefat haberi, öğrencileri, çalışma arkadaşları ve sevenleri tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.

Dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Merhume öğretmen için bugün ikindi namazının ardından Ereğli Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı. Yoğun katılımın olduğu törenin ardından Melek Eryıldız'ın naaşı, Hacımemiş Mahallesi Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.

Milli Eğitim'den taziye mesajları

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yayımlanan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Ereğli Orhaniye Meryem Eren Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmenimiz Melek Eryıldız vefat etmiştir. Öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı ve sabırlar dileriz.”

Melek Eryıldız'ın vefatı, görev yaptığı okul başta olmak üzere Ereğli'de ve eğitim camiasında büyük üzüntüyle karşılandı. 

Kaynak: Haber Merkezi

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