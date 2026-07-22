Konya’da hasat denetimleri sürüyor

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hasat sezonunda biçerdöver denetimlerinin aralıksız sürdüğünü duyurdu. Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Çumra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerinin hasat sonrası kontrolleri titizlikle yürüttüğü belirtildi.
BİÇERDÖVERLER DETAYLI ŞEKİLDE KONTROL EDİLİYOR
Paylaşımda, denetimler kapsamında biçerdöverlerde yangın söndürme tüpü, operatör belgesi, dane kaybı oranı ile diğer teknik kriterlerin kontrol edildiği ifade edildi. Yapılan incelemelerin ardından gerekli tutanakların düzenlendiği bildirildi.
AMAÇ ÜRETİCİNİN EMEĞİNİ KORUMAK
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, denetimlerle üreticilerin emeklerinin korunmasının, dane kaybının en aza indirilmesinin ve hasat sezonunun güvenli şekilde tamamlanmasının hedeflendiğini vurguladı. Paylaşımda ayrıca tüm üreticilere bereketli, verimli ve kazasız bir hasat sezonu temennisinde bulunuldu.
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