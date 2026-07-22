Altınekin’de verimli ürün hedefleniyor

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Altınekin ilçesinde yem bitkileri ekili alanlarında arazi kontrollerinin aralıksız sürdüğünü duyurdu. Müdürlüğün paylaşımına göre, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen denetimlere İlçe Müdürü Murat Harmankaya da katıldı.
DESTEKLEME BAŞVURULARI İÇİN SAHADA İNCELEME
Yapılan kontroller kapsamında üreticilerin destekleme başvurularına esas teşkil eden yem bitkileri ekili alanları yerinde inceleniyor. Teknik ekipler tarafından ekili alanlarda gerekli tespit ve kontroller titizlikle gerçekleştiriliyor.
VERİMLİ ÜRETİM HEDEFLENİYOR
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, arazi kontrolleriyle hem destekleme uygulamalarının sağlıklı şekilde yürütülmesini hem de tarımsal üretimde verimliliğin artırılmasını amaçladıklarını belirtti. Müdürlüğün açıklamasında, saha çalışmalarının planlanan program doğrultusunda aralıksız devam edeceği ifade edildi.
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