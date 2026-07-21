Konya’da evde yangın paniği! Kilitli kalan 5 çocuk kurtarıldı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir dairede çıkan yangında, evde kilitli olan 5 çocuğu komşuları ve itfaiye ekipleri kurtardı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Kızılcalar Mahallesi 153385 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki iki katlı evin birinci katında yaşayan Suriye uyruklu anne ve baba, sabah işe gitmek için evden çıktı. Anne bir çocuğunu yanına alırken, evde kalan diğer 5 çocuğun dışarı çıkmaması için kapı dışarıdan kilitlendi.

Yangın sırasında evde bulunan çocukların çığlıklarını ve evden yükselen dumanı fark eden komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Ekipler, evde mahsur kalan 5 çocuğu güvenli şekilde dışarı çıkardı. Yangında dumandan etkilenen 2 çocuk olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA