Konya’nın acı kaybı! Saffet Bakırcı Hoca vefat etti

Konya’nın sevilen ve saygı duyulan din âlimlerinden Saffet Bakırcı Hocaefendi, hayatını kaybetti. İlmi kişiliği, irfanı ve yıllar boyunca yetiştirdiği talebelerle şehrin manevi hayatına önemli katkılar sunan Bakırcı Hocaefendi’nin vefat haberi, Konya’da büyük üzüntüyle karşılandı.

Uzun yıllar boyunca verdiği dersler ve dini hizmetleriyle tanınan Saffet Bakırcı Hocaefendi, geride çok sayıda talebe ve seven bıraktı. Vefat haberi, ailesi, yakın çevresi ve öğrencilerinin yanı sıra Konya kamuoyunda da derin üzüntü oluşturdu.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Merhum Saffet Bakırcı Hocaefendi için cenaze töreni, 21 Temmuz 2026 Salı (BUGÜN) günü gerçekleştirilecek. Öğle namazına müteakip Hacı Fettah Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bakırcı Hocaefendi'nin naaşı, Hacı Fettah Mezarlığı'nda dualarla son yolculuğuna uğurlanacak.

KONYA'DA DERİN ÜZÜNTÜYE NEDEN OLDU

Hayatını ilme ve talebe yetiştirmeye adayan Saffet Bakırcı Hocaefendi'nin vefatı, Konya'da geniş bir kesimi yasa boğdu. Sevenleri ve öğrencileri, uzun yıllar boyunca bıraktığı ilmi ve manevi mirasın her zaman yaşatılacağını ifade ederek merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

KILCA: "MEKANI CENNET MAKAMI ALİ OLSUN''

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; "Şehrimizin hafızalarından, ilim ve irfan yolunda nice talebe yetiştiren muhterem Saffet Bakırcı Hocamızın vefatını üzüntüyle öğrendim. Rabbim rahmet eylesin. Mekanı cennet, makamı âli olsun. Ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum.'' ifadelerini kullandı

(Meltem Aslan)