Beyşehir’de su ürünleri denetimleri aralıksız sürüyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde su ürünleri denetimleri, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında mesai mefhumu gözetilmeksizin devam ediyor.
Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde perakende balık satış noktaları, balık işleme tesisleri, balıkçı tekneleri ve balık alım kantarları kontrol edildi.
BALIK BOYLARI VE BELGELER İNCELENDİ
Denetimlerde avlanan ve satışa sunulan balıkların yasal boy sınırlarına uygun olup olmadığı titizlikle incelenirken, balıkçıların ruhsat ve belgeleri de kontrol edildi. Ekipler, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında balıkçılara bilgilendirmelerde bulunarak yasal düzenlemeler hakkında uyarılarda bulundu.
VATANDAŞLARA DUYARLILIK ÇAĞRISI
Yetkililer, sazan balığı için 40 santimetre, sudak balığı için 26 santimetre, kadife sazanı için 26 santimetre ve tatlı su kefali için 20 santimetrenin altındaki balıkların avlanmasının ve tüketilmesinin yasak olduğunu hatırlattı.
Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, vatandaşlardan belirtilen yasal boy sınırlarının altındaki balıkları satın almamaları ve tüketmemeleri konusunda duyarlı olmalarını istedi.
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