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KONYA Haberleri

Konya’da anne ve 2 çocuğu zehirlendi! Gaz sızıntısı tespit edildi

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Konya’da anne ve 2 çocuğu zehirlendi! Gaz sızıntısı tespit edildi

Konya'nın Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, anne ile iki çocuğu mutfak tüpünden sızan gazdan etkilendi.

İlk belirlemelere göre, evde bulunan mutfak tüpünden sızan gaz nedeniyle fenalaşan anne ve iki çocuğu için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İLK İHBAR DOĞAL GAZ ZEHİRLENMESİ OLARAK YAPILDI

Yapılan ilk ihbarda olayın doğal gaz kaynaklı zehirlenme olduğu bildirildi.

Ancak ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemelerde gazın mutfak tüpünden sızdığı belirlendi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Gazdan etkilenen anne ve iki çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Tedavi altına alınan anne ve iki çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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