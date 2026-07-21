Ilgın’da biçerdöver denetimleri hububat hasadı boyunca sürüyor

Konya'nın Ilgın ilçesinde hububat hasadı süresince biçerdöver denetimleri aralıksız devam ediyor. Ilgın İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veli Uğur ile teknik personel tarafından yürütülen kontrollerde, hasadın verimli ve kayıpsız şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.
Denetimlerde, üreticilerin bir yıllık emeğinin korunması amacıyla biçerdöverlerin teknik uygunluğu titizlikle incelenirken, operatör belgeleri de kontrol ediliyor.
DANE KAYIPLARINI AZALTMAK HEDEFLENİYOR
Gerçekleştirilen kontroller kapsamında hasatta dane kayıplarının en aza indirilmesi, ürün kalitesinin korunması ve biçim işlemlerinin teknik kurallara uygun şekilde yapılması için gerekli incelemeler yapılıyor. Ekipler, biçerdöverlerin ayarlarını ve çalışma durumlarını da denetleyerek üreticilerin mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını sürdürüyor.
OPERATÖRLERE DOĞRU HASAT EĞİTİMİ
Denetimler sırasında biçerdöver operatörlerine doğru hasat teknikleri konusunda bilgilendirmelerde bulunulurken, verimli ve güvenli hasat uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla çeşitli uyarılar yapılıyor. Yetkililer, hububat hasadı boyunca denetimlerin aynı titizlikle devam edeceğini belirtti.
(Ali Asım Erdem)