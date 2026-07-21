Derebucak’ın coğrafi işaretli gembos şeker fasulyesi denetlendi

Konya'nın coğrafi işaret tescilli tarımsal ürünlerinden Derebucak Gembos Şeker Fasulyesi için tescil şartlarına uygunluk denetimleri gerçekleştirildi.
Denetimler, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Derebucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (UTAEM) teknik personellerinin katılımıyla yapıldı. Denetimlerde ürünün coğrafi işaret tescilinde belirlenen kriterlere uygunluğu yerinde incelendi.
TESCİL KRİTERLERİ YERİNDE İNCELENDİ
Gerçekleştirilen kontroller kapsamında üretim süreçleri, ürünün kalite standartları ve coğrafi işaret tescil şartlarına uygunluğu değerlendirilerek gerekli incelemeler yapıldı. Denetimlerin, ürünün özgün özelliklerinin korunması ve tüketiciye güvenilir ürün sunulması açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.
KALİTE VE ÖZGÜNLÜK VURGUSU
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, coğrafi işaretli ürünlerin kalite, özgünlük ve tescil kriterlerinin korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi. Müdürlüğün açıklamasında, denetim faaliyetlerinin belirlenen program doğrultusunda devam edeceği vurgulandı.
(Bekir Turan)